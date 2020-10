“Brad Pitt è di nuovo single”: l’amore con la modella Nicole Poturalski sarebbe già finito



Il sogno d’amore tra Brad Pitt e Nicole Poturalski si è infranto nel giro di pochi mesi. La coppia si frequentava da un anno, ma la notizia della loro love story è uscita allo scoperto appena lo scorso agosto. Una fonte rivela a Page Six che tra i due sarebbe “totalmente finita tempo fa”, spegnendo le speranze dei fan che speravano di vedere il divo di Hollywood al fianco di una nuova fiamma, molto simile ad Angelina Jolie. La modella portava avanti un “matrimonio aperto” con l’imprenditore tedesco Ronald Mary, 68 anni: secondo Page Six avrebbe lasciato Pitt per tornare fra le sue braccia.

