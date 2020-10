Bufera su Walter Zenga dopo il divorzio: “La libertà che le ho dato”. Poi spiega: “Non avete capito”



L’annuncio del divorzio dalla terza moglie Raluca Rebedea dopo 14 anni di matrimonio e due figli ha scatenato una polemica sull’allenatore per via della frase “La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivolta contro di noi”. Infuriato per le critiche, Zenga si è spiegato: “Si riferiva alla scelta se seguirmi o no coi bambini”.

