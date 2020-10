Cagliari, intrattiene relazione con due donne, loro lo insultano sui social: denunciate



Un triangolo amoroso che è degenerato sui social. La vicenda è avvenuta in un paesino in provincia di Cagliari: i protagonisti sono un uomo di 37 anni e le due donne, di 35 e 28 anni, con cui intratteneva una relazione. Peccato che le fidanzate non erano a conoscenza di essere coinvolte in una relazione a tre. Quando lo hanno scoperto, invece di litigare, si sono coalizzate e lo hanno incontrato per un chiarimento, ricoprendolo di insulti. Il tutto ripreso da un video che hanno poi pubblicato su Facebook. Sono state così denunciate dall’uomo per diffamazione.

