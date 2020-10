Cannabis terapeutica: in Sicilia dovrebbe essere gratis, ma i pazienti la pagano ancora



A Loredana Gullotta nel 2004 è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Dopo 14 anni, la malattia è diventata progressiva e il suo stato di salute è lentamente peggiorato. Dopo avere sopportato per anni gli effetti collaterali delle terapie farmaceutiche tradizionali, nel 2017 le viene compilata per la prima volta una ricetta per ottenere la cannabis a uso terapeutico. Per poco più di un grammo, ha speso 53 euro. Così ha cominciato a rivolgersi al mercato nero, più conveniente ma meno sicuro. Nell’attesa che la gratuità per i cannabinoidi, prevista da un decreto della Regione Siciliana a gennaio 2020, diventi pienamente operativa in tutta l’Isola.

