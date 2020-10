Carla Bruni: “Sarkozy è un uomo fragile, per questo l’ho sposato”



Carla Bruni è tornata alla musica e il 9 ottobre esce il suo nuovo album, che porta il suo nome. In un’intervista l’ex first lady francese ha parlato in particolare di uno dei brani dedicato a suo marito Nicolas Sarkozy. Nonostante la sua posizione e la sua influenza politica, a detta della modella è un uomo molto fragile: “Nasconde una fragilità e una sensibilità che pure esistono. Lo trovo commovente. Ed è questo quel che mi ha convinta a sposarlo”.

