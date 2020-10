Caronia, Daniele Mondello: “Viviana mi chiese di andare via, pensava avessi un’amante”



“Lo scorso giugno Viviana mi chiese di andar via con Gioele. Era convinta avessi avuto una storia con la vicina, ma non era vero. Disse che dovevamo stare lontani per evitare che succedesse qualcosa a noi”. È la testimonianza di Daniele Mondello resa agli inquirenti all’indomani della scomparsa della moglie.

