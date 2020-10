Caso Pitzalis, dopo l’archiviazione di Valentina la madre di Manuel tenta il suicidio



Dopo l’archiviazione per Valentina Pitzalis, la madre di Manuel Piredda, il giovane che morì nel 2011 dopo aver tentato di dare fuoco all’ex moglie, ha tentato il suicidio. Roberta Mamusa avrebbe preso una dose elevata di psicofarmaci nella sua abitazione: le sue condizioni sono gravi ma in via di miglioramento.

Continua a leggere



Dopo l’archiviazione per Valentina Pitzalis, la madre di Manuel Piredda, il giovane che morì nel 2011 dopo aver tentato di dare fuoco all’ex moglie, ha tentato il suicidio. Roberta Mamusa avrebbe preso una dose elevata di psicofarmaci nella sua abitazione: le sue condizioni sono gravi ma in via di miglioramento.

Continua a leggere

Continua a leggere