Chi è Alice Fabbrica, ex corteggiatrice a Uomini e Donne e presunta amante di Andrea Zelletta



Alice Fabbrica è la bionda esplosiva protagonista del clamoroso retroscena con Andrea Zelletta al GFVip. Classe 1996, nata a Milano, Alice approda in tv con ‘Tanto Vale’, show di Costantino della Gherardesca. A Uomini e Donne corteggia Marco Cartasegna, ma le cose tra loro non funzionano. Nel 2019 sbarca alle Hounduras come naufraga dell’Isola dei Famosi. Lo stesso anno sfila sulla passerella di Ciao Darwin 8 e partecipa a a Pomeriggio 5 come ospite di Barbara d’Urso.

Continua a leggere



Alice Fabbrica è la bionda esplosiva protagonista del clamoroso retroscena con Andrea Zelletta al GFVip. Classe 1996, nata a Milano, Alice approda in tv con ‘Tanto Vale’, show di Costantino della Gherardesca. A Uomini e Donne corteggia Marco Cartasegna, ma le cose tra loro non funzionano. Nel 2019 sbarca alle Hounduras come naufraga dell’Isola dei Famosi. Lo stesso anno sfila sulla passerella di Ciao Darwin 8 e partecipa a a Pomeriggio 5 come ospite di Barbara d’Urso.

Continua a leggere

Continua a leggere