Chi è Dark Pyrex, il fidanzato di Alice Pagani protagonista di ‘Baby’



Dylan Thomas Cerulli, in arte Dark Pyrex, è membro della Dark Polo Gang, band di successo nello scenario trap italiano. Nasce a Roma nel 1994 e ha origini afro-americane da parte di mamma. Nella sua vita non solo la musica, ma anche l’amore. Quello con Alice Pagani, giovane e promettente attrice protagonista di “Baby”. I due sono usciti allo scoperto nel 2018, quando sono apparsi insieme alla prima della serie tv Netflix. Da allora non si sono più lasciati, sono giovani e innamorati e di recente hanno preso casa insieme a Milano.

