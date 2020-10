Chi sono i morti per covid in Italia, lo studio dell’Iss: il 3,5% non aveva nessuna malattia



Lo studio dell’Istituto Superiore di Sanità sui dati di un campione di 4.738 persone decedute per covid e per le quali fino ad ora è stato possibile analizzare le cartelle cliniche. Il numero medio di patologie osservate in questa popolazione considerata è di 3,5 ma una percentuale minima riguarda persone perfettamente sane prima di essere contagiate dal coronavirus.

