‘Chiara Ferragni aspetta una bambina’, ma la moglie di Fedez smentisce: “Non lo abbiamo detto”



Secondo il settimanale Oggi, Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina. Nel prossimo numero in edicola, in uscita giovedì 8 ottobre, la rivista dà per certa la notizia che il bebè in arrivo in casa ‘Ferragnez’ sarà una femminuccia e che quindi Leone avrà presto una sorellina di tre anni più piccola, anche se l’imprenditrice digitale non ha ancora dato nessuna conferma ufficiale sul sesso. Ad ogni modo, stando ai calcoli, l’influencer dovrebbe partorire a marzo del 2021, nello stesso mese del primogenito.

