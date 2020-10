Chiara Ferragni e la splendida foto dei cinque mesi di gravidanza: “Si inizia a vedere”



Chiara Ferragni sta documentando la sua seconda gravidanza, come gran parte della sua vita, sul suo profilo Instagram. Nelle ultime ore, una foto in particolare ha catalizzato l’attenzione dei suoi followers: la foto del (quasi) quinto mese di gravidanza, per la precisione 18 settimane. “Si inizia a vedere” ha scritto mostrando uno sguardo comprensibilmente estasiato.

