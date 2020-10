Chiara Ferragni invita a usare la mascherina: “Sento di avere una responsabilità”



L’imprenditrice digitale fa seguito alla richiesta del Presidente del Consiglio, che aveva invitato lei e suo marito Fedez a sensibilizzare la popolazione all’utilizzo di mascherina: “In Italia siamo davvero in una situazione delicata e un semplice gesto come questo può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore”.

