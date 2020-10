Chrissy Teigen ha avuto un aborto spontaneo, ha perso il bambino che aspettava da John Legend



Aborto spontaneo per Chrissy Teigen, modella e moglie di John Legend. Riceoverata qualche ora fa a causa di una emorragia, ha annunciato via Instagram di avere perso il bambino che stava aspettando. Il piccolo, un maschietto, sarebbe stato il loro terzo figli. “Sciamo scioccati, provati da un dolore che non avevamo mai provato”, ha scritto la donna.

