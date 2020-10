Coronavirus e scuola, bene la sicurezza in classe ma per 9 studenti su 10 è caos trasporti



A un mese dalla riapertura delle scuole in Italia, Skuola.net ha condotto un’indagine intervistando 3800 studenti, di medie e superiori, sul ritorno al classe in piena pandemia. Più di 8 su 10 raccontano di assembramenti all’ingresso e all’uscita. E per chi prende i mezzi pubblici la sensazione di essere a rischio è ancora più palpabile: per 9 su 10 è difficile se non impossibile mantenere le distanze di sicurezza su autobus, metropolitane, tram e treni.

