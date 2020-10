Coronavirus: “Il mio vicino è in casa con più di sei persone”. E gli manda i carabinieri



Il caso a Vinovo, vicino Torino: ma la prima delazione è un false allarme: in casa c’erano meno di sei persone e avevano tutte la mascherina. Tra le nuove disposizioni per arginare il diffondersi dell’epidemia vi è anche la “raccomandazione di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”.

