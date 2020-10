Coronavirus in Piemonte, ospedali saturi. La Regione: “Abbiamo bisogno dell’esercito”



In Piemonte si impennano i casi di coronavirus: + 2827 rispetto a ieri. La Regione si è rivolta all’Esercito per gestire l’emergenza Covid 19. Di fronte alla crescita continua dei ricoveri, si chiede aiuto ai militari per rispondere alla necessità di posti letto per i malati meno gravi. Obiettivo: strutture modulari all’interno di container o ospedali da campo.

Continua a leggere



In Piemonte si impennano i casi di coronavirus: + 2827 rispetto a ieri. La Regione si è rivolta all’Esercito per gestire l’emergenza Covid 19. Di fronte alla crescita continua dei ricoveri, si chiede aiuto ai militari per rispondere alla necessità di posti letto per i malati meno gravi. Obiettivo: strutture modulari all’interno di container o ospedali da campo.

Continua a leggere

Continua a leggere