Coronavirus italia, se i contagi non scendono entro 7 giorni il governo ricorrerà al lockdown



Secondo fonti vicine al governo, il Premier Conte si sarebbe dato un arco di tempo tra una settimana e dieci giorni per decidere quali misure restrittive ulteriori adottare per fermare il contagio da coronavirus. Tra le ipotesi coprifuoco notturno in tutta Italia ma anche un nuovo lockdown. Di chiusure e ulteriori blocchi si discuterà anche oggi nell’incontro tra Governo e rappresentanti delle Regioni. Un occhio andrà anche cosa fanno Francia e Spagna che per ora sono più avanti come curva dei contagi.

