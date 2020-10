“Covid causato dal vaccino antinfluenzale”. L’ultima pericolosa bufala che gira sui social



Un messaggio gira sui social: “Ecco come ti servono la seconda ondata in tempo reale, ti creano i positivi nelle case di riposo. Testimonianza da una casa di riposo di Trieste. 38 vaccini antinfluenzali fatti ad altrettanti anziani. C’è chi li ha rifiutato! Il giorno dopo coloro che avevano fatto il vaccino erano positivi al tampone, gli altri no e stavano bene!”. Si tratta, ovviamente, di una fake news.

