Crisanti: “Necessario abbassare la soglia della temperatura per andare a scuola”



Andrea Crisanti: “A scuola bisogna non far entrare i potenzialmente positivi: bisogna abbassare la soglia della temperatura e far sì che studenti e insegnanti di zone in cui ci sono contagi non mettano piede nelle aule. Noi creiamo all’interno delle scuole un ambiente che favorisce sia la trasmissione del virus sia la socializzazione”.

