“Curiosità letterarie del mercoledì” al teatro Vascello di Roma dal 14 ottobre al 16 dicembre 2020 tutti i mercoledì

CURIOSITA’ LETTERARIE DEL MERCOLEDI’

ore 18,00 SALA GREEN dal 14 ottobre al 16 dicembre 2020

racconti brevi – poesie – aneddoti – epistolari – aforismi

di Heinrich Böll, Rodolfo Wilcook, Aldo Palazzeschi,

Italo Calvino, Stefano Benni, Alberto Arbasino,

Natalia Ginzburg, Vasilij Grossman, Franco Marcoaldi,

William S. Burroughs, Colette, Umberto Eco, Gerald Durrel

letture di Gaia Benassi e Sara Borsarelli

a cura di Manuela Kustermann

un buon bicchiere di vino o un te accompagneranno le letture

ingresso €10,00

prenotazioni 065881021 065898031

Teatro Vascello Sala Green, via Giacinto Carini 78 Roma

Programma completo su: https://www.teatrovascello.it/

Come raggiungerci con mezzi privati: Parcheggio per automobili lungo Via delle Mura Gianicolensi, a circa 100 metri dal Teatro. Parcheggi a pagamento vicini al Teatro Vascello: Via Giacinto Carini, 43, Roma; Via Maurizio Quadrio, 22, 00152 Roma, Via R. Giovagnoli, 20,00152 Roma

Con mezzi pubblici: autobus 75 ferma davanti al teatro Vascello che si può prendere da stazione Termini, Colosseo, Piramide, oppure: 44, 710, 870, 871. Treno Metropolitano: da Ostiense fermata Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello. Oppure fermata della metro Cipro e Treno Metropolitano fino a Stazione Quattro Venti a due passi dal Teatro Vascello

