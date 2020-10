Diletta Leotta e Daniele Scardina di nuovo insieme, vicini mentre escono dallo stesso hotel



Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme. Ha vinto la perseveranza del pugile che, anche in tv a Ballando con le stelle, si era detto ancora innamorato della sua ex. Tra Daniele e Diletta era finita a luglio ma adesso i due si sono ritrovati. Chi li ha fotografati mentre uscivano dallo stesso hotel, “pronti per una gita con due amici”.

