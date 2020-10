Drammatico incidente in strada a Vibo Valentia, muore agente di polizia



La vittima dell’incidente stradale è Giovanni De Iorgi, poliziotto di 58 anni in servizio alla Divisione anticrimine della Questura di Vibo Valentia .L’agente di polizia era in sella alla sua motocicletta quando. per motivi tutti da accertare, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, sbandando e finendo rovinosamente sull’asfalto.

