Duplice omicidio di Lecce. Per gli inquirenti il killer avrebbe potuto uccidere ancora



Antonio De Marco, lo studente leccese di infermieristica che ha assassinato l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta, avrebbe potuto uccidere ancora. Il killer è stato arrestato per l’alto pericolo di recidiva e si trova ora in isolamento in una cella del carcere di Lecce.

Continua a leggere



Antonio De Marco, lo studente leccese di infermieristica che ha assassinato l’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta, avrebbe potuto uccidere ancora. Il killer è stato arrestato per l’alto pericolo di recidiva e si trova ora in isolamento in una cella del carcere di Lecce.

Continua a leggere

Continua a leggere