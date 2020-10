È morta la sorella di Jamie Foxx, Deondra Dixon aveva solo 36 anni



È morta a soli 36 anni Deondra Dixon, sorella dell’attore Jamie Foxx. Affetta dalla sindrome di Down, sarebbe scomparsa il 19 ottobre scorso ma solo oggi il fratello ha condiviso la notizia. “Ho il cuore distrutto in un milione di pezzi”, ha scritto Fox, “Adesso è in paradiso a ballare con le sue ali”.

