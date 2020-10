È nato il primo figlio di Nicki Minaj, Kenneth Petty esce dal carcere per assistere al parto



La star di “Anaconda” Nicki Minaj è diventata mamma per la prima volta. Secondo la rivista People, la tweerking queen avrebbe partorito il 30 settembre a Los Angeles, ma non si conoscono ancora né il sesso né il nome del bebé. Il sito di gossip Tmz racconta che il marito e cantante Kenneth Perry, attualmente in carcere con l’accusa di aver stuprato una ragazza, avrebbe chiesto un permesso speciale per assistere al parto.

