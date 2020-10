Elisabetta Gregoraci e la lettera all’ex in cui si parla di “contratto particolare”, con Briatore?



Mino Magli, presunto ex compagno di Elisabetta Gregoraci, attacca la ex moglie di Flavio Briatore, oggi concorrente del Grande Fratello Vip. Sostiene stesse con lui all’epoca in cui conobbe l’imprenditore: “Tradimento fisico e sentimentale, ogni volta che asseriva che con Briatore c’era solo amicizia”. Poi mostra il testo di una lettera che sostiene di avere ricevuto dalla conduttrice: all’interno si fa riferimento a un “contratto particolare”.

