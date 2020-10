Emily Ratajkowski è incinta, avrà un figlio dal marito Sebastian Bear-McClard



La super top model Emily Ratajkowski è incinta del marito Sebastian Bear-McClard. L’annuncio è arrivato con un video postato sul suo profilo Instagram e una copertina realizzata per Vogue. Per la modella si tratta del primo figlio. Emily e il marito non conoscono ancora il sesso del bambino e probabilmente lo scopriranno solo dopo la nascita.

Continua a leggere



La super top model Emily Ratajkowski è incinta del marito Sebastian Bear-McClard. L’annuncio è arrivato con un video postato sul suo profilo Instagram e una copertina realizzata per Vogue. Per la modella si tratta del primo figlio. Emily e il marito non conoscono ancora il sesso del bambino e probabilmente lo scopriranno solo dopo la nascita.

Continua a leggere

Continua a leggere