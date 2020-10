Emily Ratajkowski è incinta, ecco perché non rivelerà il sesso del suo primo figlio



La supermodel ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Ma ai tanti che le chiedono se aspetta un maschietto o una femminuccia, la modella spiega: “Non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere”. Una scelta precisa che corrisponde alla sua volontà di lasciare il figlio libero da ogni vincolo di genere, rispettando ciò che lui sceglierà di essere, uomo o donna. Lo ha raccontato in una lettera per Vogue: “Mi piace l’idea di imporre a mio figlio il minor numero possibile di stereotipi di genere”.

