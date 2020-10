Fedez sul secondo figlio con Chiara Ferragni: “Che succede?”, Bugo risponde: “Chiamatemi Bugoz”



Dopo la notizia ufficiale del secondo bebé in arrivo, la coppia ha ricevuto numerosi messaggi e il web si è scatenato con una raffica di commenti e opinioni, ognuno pronto a dire la sua. Su Twitter, Fedez ha postato un generico “Che succede?”. Fra i commenti è comparsa una simpatica risposta di Bugo: “Tutto ok Fedez, da oggi in poi mi farò chiamare Bugoz!”. Il cantante ha aggiunto i suoi auguri per la gravidanza e il rapper ha risposto con una sfilza di cuori.

Continua a leggere



Dopo la notizia ufficiale del secondo bebé in arrivo, la coppia ha ricevuto numerosi messaggi e il web si è scatenato con una raffica di commenti e opinioni, ognuno pronto a dire la sua. Su Twitter, Fedez ha postato un generico “Che succede?”. Fra i commenti è comparsa una simpatica risposta di Bugo: “Tutto ok Fedez, da oggi in poi mi farò chiamare Bugoz!”. Il cantante ha aggiunto i suoi auguri per la gravidanza e il rapper ha risposto con una sfilza di cuori.

Continua a leggere

Continua a leggere