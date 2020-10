Festa di compleanno in autogrill sulla A14 per 15 persone: aggirata la chiusura dei bar dopo le 18



Quindici persone hanno festeggiato un compleanno in un autogrill sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, all’altezza di Acquaviva delle Fonti, documentando il party con una serie di foto finite sui social. Gli autogrill, infatti, sono una delle poche zone franche rispetto alle restrizioni dell’ultimo Dpcm di Conte, insieme ai ritoranti degli ospedali: lì non si applica né l’obbligo di abbassare la saracinesca alle 18 – che invece vale per bar, pub e ristoranti – né il divieto di consumare pasti e bevande sul posto.

