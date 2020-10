Fidanzati uccisi a Lecce, l’infermiere sotto interrogatorio



È sotto interrogatorio Antonio Giovanni De Marco, l’aspirante infermiere che ha confessato l’eccidio dei fidanzati di Lecce. Al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo gli avvocati difensori potrebbero chiedere una perizia psichiatrica per valutare la personalità del killer che ieri, per la prima volta, ha pronunciato parole di pentimento per il duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis.

Continua a leggere



È sotto interrogatorio Antonio Giovanni De Marco, l’aspirante infermiere che ha confessato l’eccidio dei fidanzati di Lecce. Al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo gli avvocati difensori potrebbero chiedere una perizia psichiatrica per valutare la personalità del killer che ieri, per la prima volta, ha pronunciato parole di pentimento per il duplice omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis.

Continua a leggere

Continua a leggere