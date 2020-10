Flora Ogilvy, cugina di Harry e William, ha sposato il giocatore di hockey Timothy Vesterberg



Flora Alexandra Ogilvy è la nipote della principessa Alexandra, cugina della regina Elisabetta. È la 56esima in linea di successione al trono in casa Windsor e, di fatto, la cugina di Harry e William. 25 anni, laureata in Storia dell’Arte, Flora svolge una vita piuttosto lontana da quella della Royal Family. Da alcuni anni fa coppia fissa con il giocatore svedese di hockey sul ghiaccio Timothy Vesterberg: i due si sono sposati il 26 settembre con una cerimonia molto intima e hanno scelto di rimandare i festeggiamenti in famiglia al 2021.

