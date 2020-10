“Giacomo siamo molto preoccupati, torna a casa!”: 15enne scompare, lo cercano i carabinieri



Giacomo Lando martedì 13 non ha fatto più ritorno a casa a Oriago di Mira, in provincia di Venezia, ore d’ansia per familiari e amici. La madre è intervenuta anche a Chi L’Ha Visto? “Ha salutato la nonna verso le 15 di martedì pomeriggio ed è andato via con una bicicletta grigia da uomo. Poi di lui si sono perse le tracce”.

