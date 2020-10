Gianluca Vacchi nel primo video da papà: “Blu Jerusalema tra le mie braccia per il resto della vita”



Gianluca Vacchi pubblica sul suo profilo Instagram il primo video da papà. Nessuno sfarzo e nessun passo di ballo, ma solo le immagini della piccola Blu Jerusalema cullata tra le braccia del padre emozionato: “Aspettavo questo momento da 9 mesi”. La piccola è nata lo scorso 27 ottobre dall’amore con la compagna 25enne Sharon Fonseca. Insieme, la coppia si era esibita in un video balletto registrato in ospedale, poco prima del parto, per stemperare la tensione. Ma ora Gianluca Vacchi sembra pronto alla sua nuova vita da papà: “La amiamo già più delle nostre vite”.

