Giorgio Parisi (Lincei) a Fanpage.it: “Immunità di gregge da Covid? Il prezzo è 500mila morti”



Giorgio Parisi, tra i più importanti fisici del mondo e presidente dell’Accademia dei Lincei, in un’intervista a Fanpage.it: “Per arrivare a una ‘protezione di gregge’ in tutta Italia dovrebbe morire l’1 per cento della popolazione, cioè oltre mezzo milione di persone, più o meno lo stesso numero dei caduti italiani durante la Seconda Guerra Mondiale o l’epidemia di Spagnola di un secolo fa”.

