Giulia De Lellis conferma l’aggressione a Milano: “Sto bene, non sono riusciti a farmi del male”



Giulia De Lellis ha confermato le voci che giravano su una presunta aggressione subita a Milano. L’influencer ha sottolineato come non avesse commentato l’accaduto finora perché le autorità competenti se ne stavano occupando, ma ha subito dichiarato di stare bene e di essere stata aiutata da chi si è trovato ad assistere all’agguato, a differenza di come era stato detto divulgando la spiacevole vicenda.

