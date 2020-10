Giulia De Lellis e Carlo Beretta paparazzati insieme, le foto del loro weekend romantico



Il settimanale Chi ha pizzicato Giulia De Lellis e Carlo Beretta per la prima volta insieme. L’influencer ha trascorso un weekend da favola in un relais in Franciacorta tra relax e degustazioni, in compagnia di alcuni amici. Dalle foto di Chi ora si scopre che tra loro c’era anche Beretta, la sua nuova fiamma ed amico di Andrea Damante. Sembra essere ormai certo dunque, che tra i due ci sia molto più di un’amicizia, a discapito del dj veronese, deluso da entrambi: “Speravo di sbagliarmi”.

