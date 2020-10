‘Giulia De Lellis e Carlo Beretta, presentazioni in famiglia’: i due sarebbero una già coppia



Secondo il settimanale Chi sarebbe ormai ufficiale che Giulia De Lellis fa coppia fissa con Carlo Beretta. Il rampollo della ricca famiglia di mercanti d’armi l’avrebbe persino portata a casa sua durante il weekend, per le presentazioni ufficiali in famiglia. Nessuna conferma o smentita da parte dell’influencer, che ha però ammesso: “Ho una frequentazione”. E intanto il suo ex Andrea Damante, amico di Beretta, ha rimosso le foto di coppia dal suo profilo Instagram.

