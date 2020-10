Giulia De Lellis e i problemi con l’acne: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio così”



L’influencer torna a parlare sui social di un problema già affrontato in passato, comunicando contemporaneamente di essere affranta perché incapace di risolverlo attraverso varie cure, ma continuando a trasmettere un messaggio positivo: “E allora non mi trucco, non mi guardo, ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non sarà il nostro punto di forza, valorizzeremo altro”.

