Giulia De Lellis: “Ho una nuova frequentazione, ma non ho tradito Andrea Damante”



Giulia De Lellis conferma per la prima volta di avere una persona al suo fianco dopo la fine della relazione con Andrea Damante, sottolineando al contempo di non averlo mai tradito e di augurare il meglio all’ex: “La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. La sua felicità è anche la mia!”.

Continua a leggere



Giulia De Lellis conferma per la prima volta di avere una persona al suo fianco dopo la fine della relazione con Andrea Damante, sottolineando al contempo di non averlo mai tradito e di augurare il meglio all’ex: “La mia frequentazione non è certo figlia di mancanze di rispetto. La sua felicità è anche la mia!”.

Continua a leggere

Continua a leggere