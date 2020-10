Giulia Sol vittima di bullismo per il suo vero nome: “Mi hanno fatta sentire esclusa”



Giulia Sol è una delle concorrenti di Tale e Quale Show, il programma musicale di Rai 1 condotto da Carlo Conti. L’attrice era già nota al mondo dello spettacolo, in particolare per il suo ruolo da protagonista nello spettacolo teatrale Ghost. In un’intervista al magazine ‘Grand Hotel’, spiega la scelta di attribuirsi un nome d’arte. Il suo vero nome infatti è Giulia Sola. L’attrice è stata vittima di bullismo: “Mi escludevano dalle feste, dalla ricreazione, dai gruppi di studio”.

