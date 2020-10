Grosseto, fine dell’incubo per la famiglia di Elena: la diciassettenne è stata ritrovata



Per la famiglia di Elena, scomparsa ad agosto da Grosseto, è arrivata la notizia tanto attesa: la ragazza è stata ritrovata. Sta bene, si trovava in compagnia di altre persone ed è stata portata all’ospedale Misericordia per una visita di controllo. Mamma Micaela, il papà e il fratellino potranno ora riabbracciarla.

