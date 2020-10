Hugh Jackman gay? La moglie Deborra-Lee Furness: “Falso, è come dire che Elton John è etero”



Da tempo si mormora di una presunta omosessualità dell’attore australiano. Anche le moglie, attrice conterranea che ha 13 anni più di lui, per anni è stata etichettata come gay: “Rimasero scioccati quando mi sposai. La gente non capisce che è scortese dire che sono “fortunata” solo perché sono sposata con lui”.

