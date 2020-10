I nuovi orari del Teatro Cinema Martinitt per coprifuoco da ordinanza Regione Lombardia

“Chi ci ferma? Venite a teatro come Cenerentola! Non vi perdete il “ballo” e rientrate prima delle 23.

Sulla Lombardia è calato il coprifuoco? Niente paura. La cultura non ha orario e non è pericolosa. I nostri spettacoli continuano e sempre in totale sicurezza: accesso limitato, posti distanziati, ambienti sanificati e obbligo assoluto di mascherina.

Fino a nuovo ordine, se le strade chiudono presto, noi apriamo il sipario prima.”

A seguito della nuova ordinanza regionale, in vigore da giovedì 22 ottobre, il Teatro Cinema Martinitt ha rivisto alcuni orari e… the show goes on!

Ecco i nuovi orari:

Spettacoli di cinema e prosa dal lunedì al venerdì alle 20 anziché alle 21.

Spettacolo di prosa del sabato sera alle 20 anziché alle 21.

Spettacolo di prosa della domenica sera alle 17.30 anziché alle 18.

Proiezione cinematografica del sabato pomeriggio invariata alle 17.

Proiezione cinematografica della domenica pomeriggio invariata alle 15.

Proiezione cinematografica della domenica sera alle 20 anziché alle 21.

Cambiano anche gli orari della biglietteria: lunedì 12.30-20, martedì-sabato 10-20, domenica 14/20.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano. Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it.

Costi: 26 euro intero (over 65 18 euro, under 26 16 euro). Abbonamenti a partire da 65 euro.

Per evitare assembramenti è fortemente consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti.

