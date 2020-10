“Il vaccino antinfluenzale rafforza il Covid”: bufera sul medico di base negazionista



Bufera su Giuseppe Delicati, 60 anni, ex ufficiale medico di complemento richiamato durante la guerra in Kosovo e da 12 anni medico di famiglia a Torino, secondo il quale quella di Coronavirus sarebbe “una pseudo-pandemia pilotata e pianificata” e i vaccini antinfluenzali e antipneumococcico non farebbero altro che spalancare le porte al nuovo virus. È stato segnalato all’Ordine dei Medici.

