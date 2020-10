In Belgio medici positivi chiamati a lavorare: “È emergenza, non potete stare a casa”



A Liegi, in Belgio, dove diversi ospedali hanno chiesto ai propri medici di tornare in corsia nonostante la positività a causa della mancanza cronica di camici bianchi in un quadro di emergenza rossa per il continuo aumento di casi. Circa un quarto del personale medico infatti è rimasto contagiato e in un Paese come il Belgio, che resta uno dei più colpiti in rapporto alla popolazione, la situazione è diventata drammatica.

