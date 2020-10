In Italia 181 medici morti di Covid, ma chi ha protestato contro la mancanza di Dpi è stato punito



Centottantuno medici sono morti di coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria, eppure tra quelli in attività molti sono stati puniti per aver dichiarato le inefficienze del sistema sanitario, in particolar modo la mancanza di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. Una lettera inviata al Ministro Speranza chiede la loro riabilitazione.

Continua a leggere



Centottantuno medici sono morti di coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria, eppure tra quelli in attività molti sono stati puniti per aver dichiarato le inefficienze del sistema sanitario, in particolar modo la mancanza di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale. Una lettera inviata al Ministro Speranza chiede la loro riabilitazione.

Continua a leggere

Continua a leggere