In Italia casi di Covid raddoppiati in una settimana nonostante il calo dei tamponi del weekend

Aumentano i contagi da Coronavirus in Italia: secondo il bollettino di oggi ce ne sono di nuovi 9.338, nonostante “l’effetto weekend”, vale il minor numero di tamponi effettuati tra sabato e domenica. Tuttavia, se si paragonano i numeri odierni con quelli di lunedì 12 ottobre, a parità di test analizzati, ci si rende conto che i casi, così come i posti occupati in terapia intensiva, sono più che raddoppiati.

