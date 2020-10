Irene, ecco chi è la nipote di Mara Venier che somiglia alla zia



Irene è la nipote di Mara Venier. È la figlia di Roberta Povoleri. Su di lei non si conosce molto, ma attraverso il suo profilo Instagram racconta una vita semplice. È bionda e ha gli occhi chiari, proprio come la zia, e abita in provincia di Venezia. È amante degli animali, considerato che nei suoi scatti c’è sempre la sua piccola Betty.

Continua a leggere



Irene è la nipote di Mara Venier. È la figlia di Roberta Povoleri. Su di lei non si conosce molto, ma attraverso il suo profilo Instagram racconta una vita semplice. È bionda e ha gli occhi chiari, proprio come la zia, e abita in provincia di Venezia. È amante degli animali, considerato che nei suoi scatti c’è sempre la sua piccola Betty.

Continua a leggere

Continua a leggere